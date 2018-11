Leerlingen Heilig-Hart&College nemen hindernis tegen armoede Bart Kerckhoven

26 november 2018

De leerlingen van het Heilig-Hart&College in Halle moesten vanochtend eerst een hindernis nemen om op school binnen te geraken.

De actie was een idee van de organisatie Welzijnszorg in het kader van de campagne ‘Samen Tegen Armoede’ om zo aandacht te vragen voor armoede in het onderwijs. Een op vijf kinderen in België leeft in armoede. “Door deel te nemen aan deze schoolpoortactie geven we aan dat onze school voor gelijke kansen gaat”, klink het op het Heilig Hart&College. De hindernis bestond uit tafels en stoelen en symboliseerde zo de hindernissen die jongeren moeten nemen om onderwijs te kunnen krijgen als ze in armoede leven.

Meer dan 220 scholen in Vlaanderen en Brussel deden mee aan de actie. “Zo geven we een krachtig signaal aan het beleid en alle onderwijsactoren dat we het samen beter moeten doen, in het belang van alle kinderen.”