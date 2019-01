Leerlingen Heilig Hart&College bouwen sneeuwpoppen in stadspark Bart Kerckhoven

23 januari 2019

10u55 7

De kinderen van de lagere school van het Heilig Hart&College in Halle ravotten woensdagochtend in het park aan de overkant van de campus aan de Parklaan. In plaats van zich het hoofd te breken over moeilijke sommen of spellingsoefeningen mogen ze voor één keer met sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken. De kinderen zijn uitgelaten maar ook enkele leerkrachten haalden hun hart op aan zoveel sneeuwplezier.