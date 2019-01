Leerlingen GO! Technisch Atheneum toveren Pand 356 om tot musicaltempel Bart Kerckhoven

11 januari 2019

Pand 356, de tijdelijke pop-up in het oude Belgacomgebouw kan zelfs omgebouwd worden tot musicaltempel. Dat bewezen de jongeren van het eerste jaar van GO! Technisch Atheneum Halle. Zij voerden de bekende musical Annie op voor hun klasgenoten in de grote zaal van Pand 356. Leerkracht muziek Lara Timmermans ging met de kinderen aan de slag en die leverden volgens het publiek een knalprestatie af.