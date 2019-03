Leerlingen Don Bosco Halle nemen kijkje achter de schermen van recyclagepark Bart Kerckhoven

20 maart 2019

11u26 2

Leerlingen van het tweede beroepsvoorbereidend jaar van het Don Bosco Instituut in Halle bezochten deze week het recyclagepark. De jongeren werken in de klas al enkele dagen rond milieu. De leerlingen kregen een blik achter de schermen van het recyclagepark en al het afval gesorteerd wordt ingezameld. Het stadsbestuur is tevreden over de aandacht van Don Bosco Halle voor het recyclagepark en het milieu. “Wij zijn blij als stad te zien dat de scholen hier aandacht aan willen besteden”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a). “De jeugd is een doelgroep die wij als stad graag meenemen in dit verhaal, van afvalvoorkoming en recycleren. Het deed me deugd om te zien dat ze veelvuldig vragen stelden.”