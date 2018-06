Leerlingen de Meiboom stellen tentoon 19 juni 2018

Kunstacademie de Meiboom organiseert opnieuw een eindejaarstentoonstelling in de academie zelf, in de Oude Post en in CC 't Vondel. Iedereen is welkom op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni (10 uur tot 18 uur), en op maandag 25 juni (18 uur tot 21 uur). Bezoekers kunnen er de werken zien die de leerlingen gedurende het voorbije schooljaar gemaakt hebben met papier, klei, verf, inkt, en andere materialen. Kandidaat-leerlingen kunnen zich meteen ook inschrijven. In de Galerij Fil Severs van de academie staan dit jaar de werken van leerlingen van het schilderkunstatelier in de kijker. (BKH)