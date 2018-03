Leerlingen Ballerino treden op met Moscow Classical Ballet 20 maart 2018

Een groepje leerlingen van Ballerino Dansstudio's in Pepingen en Lembeek maken vandaag hun grote debuut op de planken van de Stadsschouwburg in Antwerpen. De danseressen tussen 8 en 11 jaar spelen mee in het balletsprookje 'Coppelia' van het prestigieuze Moscow Classical Ballet. "Een oude vriend van mij, die intussen professioneel danser geworden is, bracht me in contact met de projectmanager van de groep in ons land", vertelt Magali Berael van Ballerino. "Het ballet zocht dringend dansertjes voor de optredens in België en dus stuurde ik enkele foto's en filmpjes door. Het was meteen in orde."





In enkele dagen tijd leerde Magali de kinderen de choreografieën aan. Voor de dansertjes is het meteen een unieke ervaring, omdat ze aan zo'n grote productie mogen meewerken. "Ze volgen een intensief programma bij Ballerino en kansen als deze maken al dat harde werken de moeite waard", zegt Magali. Vandaag staan de leerlingen in Antwerpen en morgen treden ze ook nog eens mee op in het Capitole in Gent. (BKH)