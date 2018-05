Leden kunstenaarsgroep Aureool stellen werken tentoon in de Oude Post 04 mei 2018

Kunstgroep Aureool stelt in Halle opnieuw tentoon. In de Oude Post worden werken getoond van de leden en dat ter gelegenheid van Europadag. Tegelijk wordt ook de zestigjarige jumelage van Halle met het Franse Mouvaux gevierd en de jumelage met de Duitse stad Werl, die intussen ook 55 jaar oud is. Ook kunstenaars uit Mouvaux en Werl zullen tijdens de tentoonstelling werken kunnen tonen. Zaterdag 5 mei worden de internationale delegaties ontvangen om 11 uur tijdens de vernissage en de tentoonstelling is op vanaf zaterdag 5 mei te bezoeken tot zondag 13 mei te bezoeken van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag is de tentoonstelling gesloten. (BKH)