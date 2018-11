Leden gevechtskunstenclub tonen kunnen tijdens Black Eagle Challenge Bart Kerckhoven

14 november 2018

15u34 0

Gevechtskunstenclub Black Eagle wijkt dit weekend uit naar sportcomplex De Bres om er de Black Eagle Challenge te organiseren. Op zondag 18 november kan iedereen de talenten van de leden ontdekken. Zowel kinderen als volwassen geven demonstraties van hun kunnen. “Hierdoor gaan onze leden een belangrijke persoonlijke uitdaging aan”, zegt hoofdlesgever Jurgen Braeckmans van Black Eagle. “Door hun kunsten aan een breder publiek te tonen, proberen ze de filosofie die Black Eagle Halle hen wil meegeven om te zetten in de praktijk. Het is ook een unieke gelegenheid om onze club open te stellen naar de buitenwereld toe, zodat Hallenaren onze vereniging en de werking beter leren kennen.” Alles vindt plaats in de gevechtsportzaal van het Sportcomplex De Bres aan de Monseigneur Senciestraat 13 van 14.30 uur tot 18 uur. De inkomprijs bedraagt 2,50 euro voor wie jonger is dan 12 jaar en 5 euro voor zij die ouder zijn. Meer info op www.blackeaglehalle.be.