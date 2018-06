Leden Beweging.net met 'Urgenda' naar verkiezingen 20 juni 2018

Heel wat verenigingen onder de koepel van beweging.net hebben kandidaten die opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben nu een 'Urgenda' meegekregen. De voorbije maanden werden de mensen in de verschillende organisaties bevraagd om te weten welke problemen er in de stad eerst opgelost moeten worden. Zo werd er gepleit voor werk in eigen streek, moet Halle een aantrekkelijke stad blijven maar wordt er ook aandacht gevraagd voor mobiliteit, betaalbaar wonen en inspraak voor iedereen.





De kandidaten die de boodschap van de 'Urgenda' zullen uitdragen, staan allemaal op de lijst van CD&V.





(BKH)