Laurent (60) opent eerste Vlaamse petanquespeciaalzaak: “Op vakantie mijn eerste balletje gegooid en drie jaar later garage verbouwd tot winkel” Bart Kerckhoven

22 maart 2019

14u00 3 Halle Laurent Van Waelem (60) opent in Halle de eerste petanquespeciaalzaak van Vlaanderen. De man verbouwde zijn garage tot een mooie toonzaal en geeft met plezier advies aan wie op zoek is naar de perfecte petanquebal. “Van beginner tot prof: ik kan iedereen aan de juiste ballen helpen”, zegt Laurent.

Laurent kreeg in zijn ‘Petanque Store’ al klanten uit heel Vlaanderen op bezoek. Tijdens de opendeurdag vorig weekend vonden mensen uit Stekene, Aalst en Leuven maar ook uit Wallonië de weg naar de winkel in de Molenstraat. “Petanque blijft een populaire sport”, legt Laurent uit. “Alleen al in Halle zijn er zes recreatieclubs en in elk dorp wordt er wel gespeeld. En dan zijn er nog de grote competities en tornooien. Iedereen zal hier zijn materiaal kunnen vinden: van de beginner tot de profspeler die zich voorbereidt op het wereldkampioenschap.”

Laurent is zelf natuurlijk een fervent petanquespeler. “Drie jaar geleden ging ik op vakantie en samen met de familie speelde ik er mijn eerste spelletjes”, vertelt hij. “Bij veel mensen gaat het zo. Op vakantie wordt er eens gespeeld en wanneer je terug thuis bent blijf je petanquen. Intussen hebben we hier in Halle een eigen club opgericht en heb ik in de tuin een petanquebaan aangelegd. Een petanquewinkel is nu de volgende stap.”

De garage van Laurent is verbouwd tot een mooie toonzaal en dat heeft een goede reden. “Ik was net als vele anderen klant in een petanquewinkel in het Waalse Virginal. De uitbater gaat met pensioen en ik besliste om zijn stock over te nemen en mijn eigen winkel te openen. Maar ik wilde die ballen ook tonen aan mijn klanten. Daarom is het een echte toonzaal geworden. Alle mogelijke exemplaren kan je hier meteen vinden en in de hand nemen.”

Binnenkort kunnen mensen hun petanqueballen hier zelfs laten graveren. Dat is natuurlijk handig tijdens het spelen maar het voorkomt ook diefstal. Laurent Van Waelem

Laurent helpt iedereen bij de zoektocht naar de juiste petanquebal. “Ik meet de grootte van de hand van een klant voor de juiste maat, maar ook het gewicht van een speler speelt een rol. Aan de Katholieke Universiteit in Leuven is daar zelfs onderzoek naar gebeurd. Met die informatie kan ik iedereen vervolgens de juiste bal aanraden.”

Behalve honderden petanqueballen liggen er ook lintmeters, opbergtassen en ‘buts’ (de kleine balletjes waar de petanqueballen naar gegooid worden, nvdr.) in de winkel. “Ik wordt de enige officiële verdeler van petanqueballen in ons land”, vertelt Laurent. “Alle merken zullen hier te vinden zijn. Binnenkort kunnen mensen hun petanqueballen hier zelfs laten graveren. Dat is natuurlijk handig tijdens het spel, maar het voorkomt ook diefstal. Van de initialen tot een klein logo: alles is mogelijk.”

De goedkoopste set petanqueballen kost bij Laurent 150 euro maar de prijzen kunnen oplopen tot 300 euro. Merken als KTK, La Boule Bleue, Obut, MS Pétanque en Boulenciel staan te blinken in de winkel. “Ik weet dat grote ketens als Decathlon ook een aanbod hebben, maar hier zullen petanquespelers echt alles kunnen bekijken”, zegt Laurent nog. “Bovendien vinden ze daar niet de deskundige uitleg die klanten van mij kunnen krijgen.”

Alle informatie over Petanque Store is hier te vinden.