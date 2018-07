Landschapsstudie hernieuwbare energie 17 juli 2018

Een consortium van ingenieurs en architecten zal de komende maanden uitzoeken waar er in de Zennevallei en het Pajottenland nog plaats is voor installaties om hernieuwbare energie op te wekken. In de streek werden de voorbije jaren al heel wat windturbines gebouwd en de specialisten moeten nu uitzoeken waar onder andere nog plaats is voor nieuwe turbines maar ook alternatieven zoals watermolens kunnen afgetoetst worden. De provincie Vlaams-Brabant heeft de studie besteld en wil ook het uitzicht van het Pajotse landschap bewaren.





Het hele project kadert in een samenwerking van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajopower en de gemeentebesturen van Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. (BKH)