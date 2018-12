Landelijke Gilde schenkt 1.000 euro aan CAR Land van Halle Asse Bart Kerckhoven

06 december 2018

De mensen van de Landelijke Gilde van Halle waren ook dit jaar gul voor het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Land van Halle en Asse. Het centrum helpt kinderen met onder andere mentale beperkingen, ADHD, autisme en andere complexe ontwikkelingsstoornissen. Vandaag is het centrum nog gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw, maar over enkele maanden verhuist CAR Land van Halle en Asse naar de Ziekenhuislaan in Halle waar nu een nieuwbouw afgewerkt wordt. De Landelijke Gilde van Halle steunt het centrum al enkele jaren en het geld wordt gebruikt om die nieuwbouw mee te financieren.