Ladies Circle Halle schenkt 2.500 euro aan Handyfriend 05 juni 2018

Ladies Circle Halle schonk 2.500 euro aan Handyfriend. Ladies Circle Halle is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar. Handyfriend is een recent project opgericht door Marine de Beaudignies, Solange de Theux en Quentin Petit met als doel om mensen die instaan voor invaliden in contact te brengen met gekwalificeerde, ervaren helpers. Zo kunnen gezinnen in een beperkte periode hun kind een avond of een middag toevertrouwen aan een helper. De helpers vinden gemakkelijker een bezoldigde activiteit in hun interessegebied. De families en helpers registreren zich op de website www.handyfriend.be. Na registratie kunnen de families een verzoek indienen. Al 80 helpers zijn geregistreerd.





(SMH)