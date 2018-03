Laatstejaars GO! Technisch Atheneum vieren laatste honderd dagen 22 maart 2018

02u26 0

Ook de laatstejaars van het GO! Technisch Atheneum vierden hun laatste honderd dagen in Halle. In de voormiddag gingen een zeventigtal leerlingen op pad om een stadsspel te spelen. 's Middags werd de bende dan verwacht in de cafetaria van sportcomplex De Bres om een spaghetti te eten. In de namiddag mochten ze hun schoolgenoten trakteren op een show en afsluiten deden de laatstejaars uiteindelijk in jeugdcentrum De Kazerne, waar een fuif georganiseerd werd.











(BKH)