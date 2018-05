Laatste balletje is getrapt op 'Poeterkeswaa' FCS LEMBEEK VERKAST NAAR HALLE BART KERCKHOVEN

19 mei 2018

02u41 0 Halle De wandelvoetballers van FCS Lembeek hebben vrijdagavond de eer gekregen om het laatste balletje te trappen op de 'Poeterkeswaa' in Lembeek. Het veld was 49 jaar lang de thuishaven van de club, die nu uitwijkt naar Halle. "FCS Lembeek blijft dus bestaan."

De voetballers van FCS Lembeek namen gisteren afscheid van een stukje clubgeschiedenis. Liefst 49 jaar lang voetbalde de vriendenploeg op het veld tussen de Heldenstraat en het Kanaal Brussel-Charleroi. Maar de spelers wijken nu uit naar het voetbalcomplex Kruisveld in Halle. De Vlaamse Waterweg, eigenaar van de grond, wil er namelijk een natuurgebied van maken om de moderniseringswerken in Halle te compenseren. Dat nieuws kwam vorig jaar nog als een donderslag bij heldere hemel. "Maar het was onafwendbaar", zegt voorzitter Eddy Ghysels. "Ik heb drie maanden in zak en as gezeten. Toch hebben we dan beslist om de club niet zomaar op te doeken. De Poeterkeswaa was iets speciaals, maar we kunnen volgend jaar nog altijd spelen op Kruisveld. Eén ploeg kunnen we al zeker inschrijven. Volgende week is er een algemene vergadering en ik hoop dat er nog mensen zich zullen aanbieden, zodat we zelfs een tweede ploeg kunnen opstarten. En het is leuk dat ook onze wandelvoetballers er kunnen spelen."





Enkel nog ruwbouw

Intussen werd het veld op de Poeterkeswaa al ontmanteld. De doelen zijn weggehaald en ook de verlichtingspalen werden al verkocht. "We hebben met het stadsbestuur afgesproken dat we enkel de ruwbouw laten staan", klinkt het . "Die zal dan door de stad zelf afgebroken worden. Oorspronkelijk kregen we te horen dat dit seizoen het laatste zou zijn voor FCS Lembeek, maar door de vertraging van de werken konden we zelfs nog een jaar langer blijven. Maar intussen hebben we niet gewacht en hebben we een oplossing gevonden. Maar het is niet omdat we nu naar Halle verhuizen, dat we Lembeek vergeten. Zaal De Kring is al geboekt voor onze vijftigste verjaardag, volgend jaar. Dat wordt drie dagen feestvieren. Ik verwacht ook niet dat onze verhuis leden zal kosten. De meeste spelers namen nu al de wagen om naar het plein af te zakken, dus die rit gaat het verschil niet maken. We zijn ook nog altijd een vriendengroep en die haal je volgens mij ook niet snel uit elkaar. Na het voetbal drinkt iedereen hier samen nog wat, en ik hoop dat het groepsgevoel ook volgend jaar blijft bestaan. De band met Lembeek blijft ook verzekerd. De kaartersclub die in onze kantine boven de doopvont hing, blijft zelfs in het dorp en kan in het zaaltje van De Kring terecht. En tot slot gaat ook onze Steakkermis in de toekomst gewoon door."