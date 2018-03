Laagvlieger rijdt 82 km/uur in zone 30 31 maart 2018

De lokale politie heeft verschillende snelheidscontroles gehouden in de Sint-Rochuswijk, waar de snelheidslimiet in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan beperkt werd tot 30 kilometer per uur. In de Villalaan, Chopinlaan en Eizingenstraat viel het aantal overtreders naar verluidt nog mee, maar in de Ysayestraat en Willamekaai reed 20 tot 34 procent te snel. Uitschieter was een bestuurder die 82 kilometer per uur reed. Hij of zij zal het binnenkort dus mogen uitleggen in de politierechtbank. (TVP)