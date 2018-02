Laagvlieger krijgt stevig rijverbod 22 februari 2018

G.L. is zijn rijbewijs kwijt voor een periode van 55 dagen nadat hij op de Lenniksesteenweg in Breedhout betrapt werd op overdreven snelheid. Daar reed hij 105 kilometer per uur in de bebouwde kom. Zijn advocate vroeg een milde straf, maar dat wuifde politierechter Johan Van Laethem meteen weg. "U vraagt een milde toepassing voor iemand die met een Porsche Cayenne dubbel zo snel reed als toegelaten in de bebouwde kom", haalde hij uit. "Dat is niet ernstig." Naast het rijverbod kreeg G.L. ook een boete van 1.200 euro, waarvan 400 euro met uitstel. (BKH)