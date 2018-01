Laagvlieger krijgt dan toch lichtere celstraf 23 januari 2018

02u27 0 Halle Een man die tot achttien maanden cel veroordeeld was, is die straf komen aanvechten. Al leverde hem dat slechts een half succesje op.

De man zit sinds eind vorig jaar vast in de gevangenis van Nijvel nadat hij bij verstek veroordeeld werd voor een snelheidsovertreding. Hij liet op de Brusselse Ring in Buizingen 159 kilometer per uur noteren, en dat ter hoogte van een werf waar de snelheid beperkt was tot 90 kilometer per uur. "Ik viel uit de lucht toen ik hoorde dat ik naar de gevangenis moest", vertelde hij in de rechtbank. "Ik heb die dag helemaal niet gereden. Er is ook geen enkel bewijs dat ik dat wel gedaan zou hebben."





De rechter vond evenwel een verklaring van de man terug, waarin hij erkende dat hij die dag wel degelijk achter het stuur zat. De overtreding werd wel begaan met een huurwagen die op naam van zijn vriendin gehuurd werd. Omdat de man eerder al dertig keer veroordeeld werd - meermaals voor rijden tijdens een rijverbod - toonde de politierechters zich niet overdreven mild. De celstraf werd wel teruggebracht naar één jaar, maar er kwam nog een boete van 3.900 euro bij. Bovendien moet de man zijn rijbewijs nog eens twee jaar en drie maanden lang afgeven. (BKH)