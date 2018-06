Laagvlieger begrenst zelf snelheid wagen 13 juni 2018

S.W. werd in juni van vorig jaar betrapt op overdreven snelheid: 124 km/uur op de Steenweg op Mechelen, oftewel 54 km/uur te snel. In de politierechtbank bleek dat de man intussen wel al maatregelen getroffen had om herhaling van de feiten te vermijden. "Hij liet een snelheidsbegrenzer in zijn auto installeren", aldus zijn advocate. "Hij was zelf geschrokken van de snelheid waarmee hij reed. Op deze manier kan hem dat niet meer overkomen. We vragen dan ook uitstel voor een deel van het rijverbod omdat hij zelf al inzag dat hij in fout was."





Politierechter Johan Van Laethem gaf de man een boete van 600 euro, waarvan 200 euro met uitstel, en een rijverbod van twintig dagen. Dat mag hij wel uitzitten in weekends en op feestdagen. (BKH)