KWB wandelt door Zennevallei 25 mei 2018

Wandelaars kunnen nu zondag de omgeving van Buizingen, Essenbeek en het Hallerbos ontdekken tijdens de wandelingen die KWB Sint-Rochus organiseert. De KWB-afdeling wisselt elk jaar de organisatie van de wandeltochten af met de collega's uit Lembeek. "We hebben vier tochten uitgetekend", zegt Frans Dereymaeker van KWB Sint-Rochus. "Nieuw dit jaar is een wandeling van 4 kilometer voor mensen met kinderwagens, rolstoelgebruikers en wandelaars met een beperkte conditie." Wie 7 kilometer wandelt, zal vooral in Buizingen mooie plekjes ontdekken. Op het parcours van 14 kilometer ligt het Kluisbos en voor de stevige wandelaars is er een tocht van 21 kilometer die ook het Hallerbos aandoet.





Vertrekken kan tussen 8 uur en 15 uur en deelnemen kost 1,50 euro per persoon. KWB-leden krijgen korting. (BKH)