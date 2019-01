KWB Toneel De Linde Kids schenkt 1.000 euro aan Bednet Bart Kerckhoven

09 januari 2019

De jongste generatie acteurs en actrices van KWB Toneel De Linde voerde in december twee keer een zelfgeschreven productie op. KWB Toneel De Linde bracht in de Sint-Veroonskerk ‘Oppas Gezocht’. Omdat de kinderen en jongeren graag ook een bijdrage leverden voor het goede de doel werd nu beslist om een deel van de opbrengst aan een goed doel te schenken. Het KWB bestuur en haar toneelbende was dan ook trots om deze week de mooie som van 1.OOO euro te schenken aan de VZW Bednet. Dankzij Bednet kunnen kinderen toch nog de lessen volgen via een computer van thuis uit wanneer ze lange tijd ziek zijn.