Kunstenbo(i)s des Arts in Kasteelpark 16 mei 2018

De culturele happening Kunstenbo(i)s des Arts vindt plaats op Pinkstermaandag 21 mei in het Kasteelpark in Lembeek. Het evenement wordt georganiseerd door de culturele centra langs de taalgrens en moet mensen langs beide kanten van die grens dichter bij elkaar brengen. Zo'n vijftig Vlaamse en Waalse artiesten zullen die namiddag optreden in het park. Op de websites van de culturele centra uit de buurt vind je meer informatie.





(BKH)