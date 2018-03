Krotten rollen tot een gat in de nacht 07 maart 2018

De Orde van de Prinsen Tastendeuvel heeft enkele tradities af te werken in de aanloop naar carnaval, en eentje daarvan is het rollen van de Halse krotten.





Die snoepjes worden op krottenmaandag uit de ramen van de cafés op de Grote Markt gegooid. Sinds enkele jaren worden ze gemaakt door Johnny Sterck van het Streekproductencentrum, en hij schoof graag aan bij de prinsen in taverne Retro om de liefst 5.500 krotten in een papiertje te wikkelen. Naar verluidt was het 'karweitje' pas om 2 uur 's ochtends achter de rug.





Op Krottenmaandag zelf zal Jos Appelmans van Halattraction het cijfer '1' op één van de papiertjes schrijven. Wie die krot vangt, wint een juweel ter waarde van 500 euro.