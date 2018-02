Krokuskriebels met Vaantjesspel 09 februari 2018

02u42 2

Tijdens de krokusvakantie wordt in het Halse stadsmuseum den Ast het Vaantjesspel gespeeld voor jonge bezoekers vanaf 5 jaar. De Halse vaantjes staan daarbij centraal. De typische vlaggetjes die bedevaarders als souvenir uit de Mariastad meenamen zijn tegenwoordig echte verzamelstukken geworden.





In het museum zijn nu verschillende vaantjes verstopt. Wie meedoet, ontdekt leuke weetjes over Halle en gaat na afloop met een eigen fietsvlag naar huis.





Het Vaantjesspel past in de Krokuskriebels, die de Gezinsbond organiseert in samenwerking met musea in Vlaanderen en Brussel. Tijdens Krokuskriebels is het museum uitzonderlijk open op maandag en dinsdag en de hele week opent het museum vanaf 13 uur. Meer info op www.denasthalle.be. (BKH)