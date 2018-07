Kriekenveldse jeugd ravot nieuwe speeltuin in 26 juli 2018

02u28 0 Halle De kinderen uit de wijk Kriekenveld in Lembeek kunnen deze zomervakantie ravotten in een gloednieuwe speeltuin.

Het stadsbestuur van Halle investeerde 75.000 euro in de vernieuwing van het pleintje langs de Beukenstraat, waar kinderen al meer dan een kwarteeuw spelen. "We hebben de jeugd dan ook mee laten beslissen over wat er moest komen", zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). "Ze wilden klimmen en klauteren, er moest zand zijn, en ook de allerjongsten moesten er kunnen spelen."





De herinrichting liep evenwel niet van een leien dakje. Zo werden aanvankelijk de verkeerde toestellen geleverd en door het warme weer wil het gras maar niet schieten. Maar de kinderen van het Kriekenveld lijken zich daar niet te veel van aan te trekken. (BKH)