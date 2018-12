Koppel viert zilveren jubileum met eigen biertje Bart Kerckhoven

12 december 2018

11u14 0 Halle Wanne Madalijns en zijn vrouw Lieve Suys hebben een eigen biertje gebrouwd om hun zilveren huwelijksjubileum te vieren. Ze zijn ook 33 jaar samen en wie al eens een bier drinkt weet dat beide getallen ook belangrijke inhoudsmaten zijn voor voor liefhebbers van gerstenat.

Wanne en Lieve ontmoetten elkaar in 1985 en hebben mekaar nooit meer losgelaten. Beiden zijn gepassioneerd door het Belgisch bier en om het bijzonder jubileum te vieren besloten ze dan ook om een eigen bier te brouwen. Het bier kreeg de symbolische naam ’t Begin en werd gebrouwen door Wanne en Lieve in de installatie van ‘4 Pajot’ in Vlezenbeek naar een origineel recept van Lieve Suys. “Het is een ambachtelijk blond bier van hoge gisting met hergisting op de fles”, vertelt het koppel. “Naast water werd er ook Pils, Pale en tarwemout, kardemom, jeneverbes, paradijszaad, zoete sinaas, rietsuiker, Kent en Brewersgold hop en Mangrove Jack’s en CBS1-gist gebruikt tijdens het brouwen. Het resultaat is een fris blond bier met een alcoholvolume van 7,1 % dat werd afgevuld op 50 centiliter.” Ook de tekening op het etiket van het bier is persoonlijk want het was Wanne die in 1985 zichzelf en zijn partner vereeuwigde.

Het bier is enkel verkrijgbaar in het Streekproductencentrum op de Poststraat 3A in 1500 Halle aan de prijs van 6,50 euro per fles.