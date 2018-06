Koppel besteelt gastvrije vrouw 02 juni 2018

Een voormalig koppel uit Bergen riskeert celstraffen van acht maanden en één jaar voor diefstal.





De twee gingen in december 2015 aan de haal met het treinabonnement en de bankkaart van een kennis uit Halle. En dat terwijl ze er net enkele nachten onderdak hadden gekregen. Het slachtoffer diende klacht in nadat ze enkele boetes voor zwartrijden kreeg. Het onderzoek leidde de speurders naar het duo, dat inmiddels geen koppel meer vormt. De vrouw betuigde haar spijt, de man kwam niet opdagen in de rechtbank. Hij heeft al een goedgevuld strafregister en riskeert daarom een strengere straf. Uitspraak op 28 juni. (WHW)