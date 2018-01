Kookvrienden steunen goed doel 27 januari 2018

De Kookvrienden, die jaarlijkse een culinaire avond in De Kring in Lembeek organiseren, hebben een cheque geschonken aan het goede doel. Dat was dit jaar de vzw Kind, Ouders en Kanker (KOK), verbonden aan het UZ Jette. Britt Ooms en Karolien Lambrecht mochten de cheque ter waarde van 1.662 euro in ontvangst nemen. Het geld zal gebruikt worden om gezinsactiviteiten na een behandeling te financieren, en om speelgoed en knutselmateriaal te kopen.





(SMH)