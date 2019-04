Kookvrienden schenken mooi bedrag aan Huntington Liga Bart Kerckhoven

10 april 2019

De Kookvrienden hebben met de opbrengst van wat in de volksmond ‘den boek’ heet 1.633,93 euro gestort aan de Huntington Liga. In België lijden ongeveer 1000 mensen aan de ziekte van Huntington. De ziekte is ongeneeslijk. De Huntington Liga, waaronder de regiowerking Vlaams Brabant die in Ternat gevestigd is, wil de strijd met de ziekte aangaan op verschillende niveaus, zowel op het voorkomen van de ziekte als het meezoeken naar een behandeling en het ondersteunen van patiënten en hun omgeving.

De groep hobbykoks stort jaarlijks een bedrag aan het goed doel. Voor de liefhebbers van lekker eten: dit jaar vindt het eetfestijn in zaal De Kring plaats op 29 en 30 november en 1 december.