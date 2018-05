Koninklijke Muziekkapel in basiliek 31 mei 2018

De Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht treedt vanavond om 20 uur op in de Sint-Martinusbasiliek. Het is de Lions Club Kasteel van Gaasbeek die het orkest naar Halle haalt. De prestigieuze muziekkapel treedt in binnen- en buitenland op en de muzikanten brengen dit keer een programma van anderhalf uur. Het publiek zal muziek horen van de Amerikaanse componist, dirigent, pianist en muziekpedagoog Leonard Bernstein die onder andere de muziek van West Side Story en Wonderful Town componeerde. De opbrengsten gaan integraal naar de goede doelen die Lions Club Kasteel van Gaasbeek steunt. Kaarten kosten 15 euro en kunnen bij de leden van de organisatie gekocht worden of aan de ingang van de basiliek. (BKH)