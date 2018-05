Koningin Mathilde komt naar Mariaprocessie 09 mei 2018

02u44 0 Halle Koningin Mathilde zal de Mariaprocessie bijwonen op Pinksterzondag in Halle. De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle kondigde enkele weken geleden aan dat er een uitnodiging verstuurd werd naar het Koninklijk Paleis.

De tweejaarlijkse processie is dit keer het sluitstuk van het feestjaar 'Halle, 750 jaar Mariastad'. In 1267 schonk Machteld van Brabant het bekende Mariabeeld aan de stad waardoor Halle definitief een bedevaartstad werd. Vijftig jaar geleden woonden Koning Boudewijn en Koningin Fabiola ook de Mariaprocessie bij. Het huidige koningspaar heeft ook een band met de stad. In maart 1999 bezochten toenmalig Prins Filip met zijn verloofde de stad.





Bruidsboeket

Filip en Mathilde kregen onder andere een rondleiding in Sint-Martinusbasiliek. Dat bezoek maakte wellicht indruk want na hun huwelijk in december van dat jaar besloot Mathilde haar bruidsboeket te schenken aan de Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Het boeket wordt vandaag nog steeds bewaard in de basiliek. Koningin Mathilde zal de processie op zondag 20 mei volgen van op de tribune in de Monseigneur Senciestraat.





Nog honderdtal mensen gezocht

"Een grote eer voor onze stad en voor de Mariaprocessie in het bijzonder", laten de organisatoren alvast weten. Wellicht kan de aankondiging ook nog wat extra figuranten opleveren want de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle is nog steeds op zoek naar een honderdtal mensen die willen mee opstappen in de Mariaprocessie.





