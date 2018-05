Koffiespeciaalzaak Brander wint Interieurprijs 18 mei 2018

02u56 0 Halle De eigenaars van koffiezaak Brander hebben van de Werkgroep Oud Halle de Interieurprijs gekregen. Die prijs is bestemd voor handelaars in de stad die een pand renoveren met aandacht voor het verleden.

Brander opende in oktober vorig jaar de deuren op de hoek van de Grote Markt en de Zwaanstraat, naast de Sint-Martinusbasiliek. Zaakvoerders Veerle Pauwels en Lowie Hermans serveren er koffie maar ook thee, zelfgemaakte limonades, ontbijt en gebak. Op de bovenverdieping is intussen een conceptstore geopend met verschillende spullen.





Marmeren trap

"We kochten het pand om onze branderij op te starten", legt Lowie Hermans uit. "Hier was ooit de bekende bakkerij Renaux gevestigd. We stripten het gebouw volledig, maar bewaarden onder meer de marmeren trap die de familie Renaux in 1946 tijdens een renovatie plaatste. We hebben de zaak wel modern ingericht naar onze eigen smaak."





New York

Ghislain Stas van de Werkgroep Oud Halle overhandigde de officiële oorkonde aan de eigenaars.





Ook voorzitter Steven Teurlings van de Verenigde Handelaars Halle (VHH) feliciteerde Hermans en Pauwels. "Ik waan me hier in New York als ik hier ontbijt", vertelt Teurlings. "Brander is het bewijs dat zaken zoals deze echt wel een plaats kunnen hebben in ons centrum."





(BKH)