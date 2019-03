KLIMAATSTAKING: Halse secundaire scholen verplichten leerlingen niet om te staken Bart Kerckhoven

15 maart 2019

07u35 3 Halle De Halse secundaire scholen verplichten vrijdag hun leerlingen niet om te gaan betogen, in tegenstelling tot sommige andere scholen in Vlaanderen. De directies verwachten amper afwezigheden omdat er de voorbije weken goede afspraken gemaakt werden over het klimaatprotest. “Het klimaat is een thema op school maar spijbelen om te betogen staan we niet toe”, zegt algemeen directeur Dany Berckmans van het Heilig Hart&College.

Een rondvraag in de Halse scholen doet vooral vermoeden dat de klimaatbetoging vrijdag geen grote invloed zal hebben op de werking van de scholen. “De boodschap om te staken voor het klimaat is gericht naar de leerkrachten en dus is er geen enkele reden voor de leerlingen om vrijdag te betogen”, zegt algemeen directeur Dany Berckmans van het Heilig Hart&College. “Ik verwacht dan ook geen spijbelaars. We hebben weken geleden al met de leerlingen afgesproken dat ze één keer konden betogen tijdens de klimaatmarsen op donderdag zonder dat er een sanctie zou volgen. Als ze dat nu wel doen volgt er dus een sanctie. Ik vermoed wel dat er leerkrachten zullen staken maar over het algemeen zijn leerkrachten plichtsbewust en laten ze dus ook hun leerlingen niet snel in de steek.”

Het Heilig Hart&College maakt van het klimaat wel een thema. “Het klimaat is zelfs een belangrijk thema geworden op school. We organiseren onder andere debatten en we gaan alles wat we doen rond klimaat ook in kaart brengen. Er worden initiatieven genomen maar we gaan dus zeker zelf geen bus inleggen richting klimaatmarsen.

Op het GO! Atheneum Halle verwacht men ook niet dat de school er vrijdag verlaten zal bij liggen. “We organiseren geen uitstap naar het klimaatprotest”, klinkt het. “We verwachten niet dat veel leerkrachten zullen staken. De impact van het klimaatprotest in onze school is voorlopig erg beperkt. De voorbije weken waren er drie leerlingen die naar de betogingen in Brussel gingen.” Op het GO! Technisch Atheneum Halle klinkt hetzelfde verhaal. “We organiseren als school niets tijdens de klimaatstaking vrijdag”, zegt directrice Maggy Vankeerberghen van het GO! Technisch Atheneum in Halle. “Leerkrachten die willen staken hebben we gevraagd om dat voor maximum één uur te doen en een activiteit rond klimaat in te plannen. De voorbije weken zijn sporadisch wel leerlingen naar de klimaatbetogingen getrokken in Brussel. Eén keer hebben we dat ook toegestaan zonder daar een sanctie aan te verbinden. In onze school blijven de gevolgen van het klimaatprotest beperkt.”