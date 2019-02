Klimaatmars van 1.200 leerlingen trekt door straten van Halle GO-scholen willen signaal geven aan stadsbestuur Michiel Elinckx

12 februari 2019

17u43 0 Halle Dinsdagvoormiddag trokken 1.200 scholieren van de Leerboom, de Middenschool en het Koninklijk Atheneum door de straten met een klimaatmars. Op de Grote Markt gaven ze een klimaatmemorandum af aan burgemeester Marc Snoeck (sp.a).

De leerlingen van de drie scholen verzamelden rond 10 uur op de campus van KA Halle. Jongeren hadden witte t-shirts aan, met daarop boodschappen om actie te ondernemen tegen de opwarming van de Aarde. Daarnaast hadden de scholieren originele slogans om kartonnen borden bedacht.

Memorandum

Een lange colonne trok door de straten van Halle. Onder politiebegeleiding ging de stoet van de August Demaegtlaan naar de Beestenmarkt. Tot slot eindigden de leerlingen op de Grote Markt, waar burgemeester Marc Snoeck hen opwachtte. “Wij willen met deze actie een signaal geven aan het stadsbestuur”, zegt leerling Flor Van Poucke. “Aan de Grote Markt geven we een klimaatmemorandum af, met daarop enkele werkpunten. Zo weet het stadsbestuur wat wij belangrijk vinden.” De GO-scholen proberen zelf hun steentje bij te dragen. Zo stimuleren leerkrachten en directie om meermaals met de fiets naar school te komen. “Woensdag is zo’n vaste dag waarop we vragen dat leerlingen de fiets nemen”, zegt leerkracht en coördinator Kevin Kestemont. “Zo zijn er nog kleine dingen die kunnen bijdragen, zoals het gebruik van een drinkbus of brooddoos. Hoe de klimaatmars is ontstaan? Met de MOS-werkgroep wilden we iets doen rond Dikke Truiendag. Door de brandende actualiteit vonden wij het opportuun om een klimaatmars te organiseren. Daarnaast goten we alle eisen in een memorandum, waarmee we een duidelijk signaal willen geven.”

Trotse burgervader

Burgemeester Snoeck steunde de actie van de jongeren. Hij feliciteerde hen met de klimaatmars, en beloofde actie te ondernemen. “Dat doen we nu al, met onder meer de uitbreiding van het Hallerbos”, aldus burgemeester Snoeck. “De stad Halle zet zich ook in om een industriegebied in Lembeek om te vormen tot natuurgebied. Het zijn die kleine beetjes die het klimaat kunnen helpen. Ik kan ook al zeggen dat er meer fietsstraten komen. Momenteel zijn er twee fietsstraten, maar daar komen er in de toekomst bij.” Snoeck sprak de groep leerlingen ook toe op de Grote Markt. Zijn speech werd onder luid applaus onthaald. “We moeten ons optrekken aan het engagement van deze jongeren. Als burgervader ben ik ongelooflijk fier op hen. Het stadsbestuur zal het memorandum bekijken en kijken wat we kunnen doen voor het klimaat. Er is maar een planeet, we moeten met de Aarde voorzichtig omspringen.” Omstreeks 11.15 uur zat de klimaatmars erop. Alle leerlingen werden onder toezicht van de politie terug naar de school gebracht. De mars zorgde voor wat files, maar de hinder bleef beperkt.