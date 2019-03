Kleuterschooltje De Buiteling in Buizingen krijgt nieuwbouw van 2 miljoen euro Halse Reus Romeo steekt de mei en telt mee af naar opening volgend schooljaar Bart Kerckhoven

01 maart 2019

18u00 0 Halle De kleuters van het schooltje De Buiteling in Buizingen nemen volgend schooljaar in hun intrek in een nieuwbouw die drie keer zo groot zal zijn dan het oude gebouw. Vorig jaar zaten er iets meer dan tachtig kleuters in De Buiteling en die zitten voor een jaartje op school in het centrum van Halle. Reus Romeo kwam vrijdagnamiddag mee de mei steken op de nieuwbouw in Buizingen.

De Buiteling is een vestiging van het Heilig Hart&College. Het dorpsschooltje in Buizingen telde in het oude gebouw drie klasjes. “De nieuwe school wordt drie keer zo groot”, legt technisch directeur Dirk Hoornaert van het Heilig Hart&College uit. “Er worden acht klassen ingericht maar ook een polyvalente ruimte en een refter. Daarnaast zijn alle voorzieningen die een moderne school nodig heeft aanwezig. In september is de bouw gestart en we hopen dat de binnenkant op 15 augustus klaar is. Dan kan De Buiteling vanuit Halle verhuizen naar de nieuwbouw zodat de kleuters op 1 september binnenstappen in een nieuwe school.” In totaal wordt er 2 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwbouw. Zeventig procent wordt gesubsidieerd.

Om de nieuwbouw te realiseren moest het oude gebouw helemaal afgebroken worden. De kleuters moesten uitwijken naar het centrum van Halle. Daar werden enkele lokalen van de secundaire school van het Heilig Hart&College ingepalmd en werden containers geplaatst. “We zijn blij dat de secundaire afdeling ons uit de nood helpt”, zegt directrice Kris Cooman. “Voor de bouw startte zaten hier iets meer dan tachtig kleuters. In Halle is dat aantal nu al opgetrokken tot vijf klasjes met vijfentwintig kleuters en in september starten we in ons nieuw gebouw met zes klassen. We blijven groeien. Zelfs in ons laatste jaar in Buizingen moesten we de aantallen even opkrikken om iedereen een plaats te geven. Door de verhuis maken we wat groeipijnen mee maar we hebben met ons schoolteam wel iets om naar uit te kijken.”

Technisch directeur Dirk Hoornaert is ook lid van de Confrèrie van de Vaantjesboer, de organisatie die de reuzen in Halle tot leven laat komen. Hij haalde speciaal voor de gelegenheid Reus Romeo naar de school om er de mei te steken. Eens het hoogste punt van een gebouw bereikt wordt er een mei gestoken wanneer het hoogste punt wordt bereikt en die traditie in de bouw wilde Hoornaert niet zomaar laten voorbij gaan. Zelfs Reus Romeo bleek net iets te klein maar was wel de ideale gastheer om iedereen uit te nodigen voor een rondleiding in de ruwbouw. De reuzen van Halle bezoeken na de krokusvakantie nog de vestigingen van het Heilig Hart&College zodat de leerlingen bijleren over het reuzenerfgoed in de stad.