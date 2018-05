Kleuters ontdekken familiegeschiedenis 17 mei 2018

02u28 0

Kleutertjes van De Winde hebben gisteren een bezoek gebracht aan het stadsarchief, dat bewaard wordt in Den Ast. Met een schatkist bij de hand kregen ze te horen waarom documenten in een archief bewaard worden, en hoe je er je eigen familiegeschiedenis kan terugvinden. Met de hulp van Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei kunnen leerlingen voortaan ook in de klas speuren naar hun familieverleden. Daartoe kunnen pakketten uitgeleend worden in de lokale bibliotheken. (BKH)