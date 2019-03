Kleinste schooltje van Halle organiseert opendeurdag Bart Kerckhoven

13 maart 2019

16u19 0

Het kleinste schooltje van Halle organiseert zaterdag een opendeurdag. Het schooltje telt amper een dertigtal kleuters maar dat wordt vooral als een troef uitgespeeld. Het kleuterschooltje Spring in ’t Veld op de Lenniksesteenweg in het gehucht Breedhout wil vooral familiaal en kleinschalig blijven maar blijft natuurlijk graag nieuwe kinderen ontvangen. Op zaterdag 16 maart is er tussen 14 uur en 17 uur mogelijkheid om de klasjes te ontdekken en ook de twee juffen te ontmoeten. Het schooltje is gevestigd in het centrum van Breedhout op het huisnummer 621. Meer info op 02/356.14.71