Kleine beeldjes worden groot: Vaantjesboer blaast dit jaar 30 kaarsjes uit Confrérie plant feestjaar om verjaardag te vieren Bart Kerckhoven

04 januari 2019

12u59 2 Halle Het standbeeld van de Kleine Vaantjesboer bestaat dit jaar dertig jaar en dat laat de Confrérie van de Vaantjesboer niet onopgemerkt voorbijgaan. De leden plannen een tentoonstelling over ‘de kleine’ en er zijn nog meer plannen. Om het feestjaar te bekostigen wordt opnieuw een eetfestijn georganiseerd.

Hallenaren worden ‘vaantjesboeren’ genoemd omdat in de bedevaartstad destijds heel wat mensen geld verdienden met het verkopen van vaantjes aan de bedevaarders. De grote Reus Vaantjesboer is al sinds 1958 de belichaming van die spotnaam, maar in 1989 werd ook een standbeeldje ingehuldigd op de Beestenmarkt. De ‘vontjesboor’ is er afgebeeld als een gezapig mannetje met de handen in de zakken, geïnspireerd op hoe Maurice Merckx hem destijds beschreef. Het waren leerlingen van kunstacademie De Meiboom die destijds een ontwerp mochten voorstellen en het was het beeld van Rita Callebaut uit Gooik dat het uiteindelijk haalde.

Roland Lauwers en Maria Housiaux bekommerden zich als peter en meter jarenlang om het beeldje maar intussen zijn ze overleden. Luk Pieters en Lucia Vanmulder namen het peter- en meterschap nadien op zich. Luk Pieters is intussen ook de voorzitter van de Confrérie van de Vaantjesboer geworden. “We willen de verjaardag van ‘onze kleine’ niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt Luk. “We willen een tentoonstelling organiseren met foto’s en natuurlijk de vele kostuumpjes die hij door de jaren heen kreeg.”

Reuzenhuwelijk

De Confrérie van de Vaantjesboer treft intussen ook nog voorbereidingen voor een huwelijksplechtigheid. Reuzen Romeo en Juliette trouwden een paar jaar geleden voor de wet en willen nu ook in de basiliek het jawoord aan mekaar geven. Dit jaar nog zal de plechtigheid plaatsvinden.

Omdat de organisatie van de activiteiten heel wat geld kost, wordt er opnieuw een Vaantjeskermis georganiseerd. Het is alweer de tiende editie van de eetkermis. Op zaterdag 12 en zondag 13 januari kan iedereen terecht in de refter op het Heilig Hart&College aan de Parklaan voor een kaas- en vleesbuffet waar ook raclette te verorberen zal zijn. Zaterdag ontvangt de Confrérie van de Vaantjesboer iedereen vanaf 16 uur en op zondag van 11.30 tot 19.30 uur. Wie naar de eetkermis gaat, neemt best de ingang naar de campus aan café De Kelt.