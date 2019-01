Kinderen met beperking kunnen deze zomer naar de jeugdbeweging in Halle Bart Kerckhoven

03 januari 2019

17u35 0 Halle Kinderen met een beperking moeten naar de jeugdbeweging kunnen gaan en dus wil het stadsbestuur de jeugdbewegingen ondersteunen zodat ze die nieuwe leden in de werking kunnen opnemen. In september wordt ook nog een Akabe-werking opgestart voor kinderen en jongeren met een beperking.

Schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V) gelooft in het nieuwe project van de stad waarvoor al een eerste keer overlegd is met jongeren uit de verenigingen. “We gaan een aantal bestaande jeugdbewegingen inclusief maken door hen vanuit de stad te ondersteunen om kinderen en jongeren met een beperking in de normale werking op te nemen”, legt Poté uit. “We zouden dit net voor de zomer een eerste keer testen.”

De Akabe-werking zal dan weer getrokken moeten worden door enthousiaste jongeren die de stad zal ondersteunen. Eerder verwelkomde speelplein Joepie ook al kinderen met een beperking. “Alle kinderen moeten kunnen spelen, ongeacht of ze wel of geen beperking hebben. We zien het succes van deze werking op ons speelplein en zijn blij om ze te kunnen uitbreiden”, zegt Poté. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen hun kinderen inschrijven voor het pilootproject via www.jeugdhalle.be en dat tot 31 januari. Ook monitoren kunnen zich aanmelden via de jeugddienst.