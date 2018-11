Kinderen Heilig Hart&College Halleweg in fluo naar school dankzij verkeersouders Bart Kerckhoven

12 november 2018

10u52 0

Liefst 75 procent van de kinderen van de vestiging van het Heilig Hart&College op de Halleweg trekken een fluohesje aan om in de donkere wintermaanden naar school te gaan. Dat is vooral de verdienste van Sally Van Nerom en de andere ‘verkeersouders’ die met allerlei acties de kleuters en de leerlingen vragen om een fluohesje aan te trekken. Vanaf de herfstvakantie tot de krokusvakantie moedigt Sally de ouders aan om drie keer per week een fluo-controle te doen aan de schoolpoort. Kinderen met fluohesjes, fluo-gadgets en helmen krijgen dan stickers voor hun spaarkaart van de Vlaamse Stichting Vekeerskunde waarmee ze een gratis toegangsticket kunnen krijgen voor de Zoo van Antwerpen of Planckendael. De ouders vinden het fantastisch dat ze zich zo inzet voor de veiligheid van de kinderen. Sally, die actief lid is van de ouderraad van de school, neemt eind dit schooljaar wel afscheid van de ploeg omdat haar kinderen doorstromen naar een andere school. “Ik hoop alvast dat andere ouders de fluo-actie overnemen want zeker in de wintermaanden is die zichtbaarheid op straat zo belangrijk voor iedereen”, aldus Sally.