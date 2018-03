Kindercarnaval met Mini-Prinsenverkiezing 01 maart 2018

02u27 0 Halle Op Carnaval Halle is het nog een weekje wachten, maar de allerkleinsten kunnen hun feestneus komend weekend al opzetten voor het Kindercarnaval in 't Vondel.

Op de agenda van het Kindercarnaval staat ook de Mini-Prinsenverkiezing. Komend weekend weten we dus wie Casimir Raemdonck en Shannon Clement opvolgen. "We kiezen er net als in de voorbije jaren voor om de fantasie van de kinderen de vrije loop te laten", zegt Bart Mary van Halattraction. "Het thema is dan ook 'Eén en al carnaval'. De kleinsten krijgen opnieuw hun eigen plek voor het podium. Zo kunnen zij op de eerste rij genieten van wat er allemaal te gebeuren staat."





Carnavalsfoor

Op dat podium zullen vier jongens en zeven meisjes zich aan het publiek tonen. Het Mini-Prinsenpaar dat die dag verkozen wordt, mag zondag meteen de Carnavalsfoor openen. Het feestje in 't Vondel start om 13.33 uur. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop bij Las Fiestas, en 7 euro aan de ingang. Kinderen kleiner dan 1 meter mogen gratis binnen. (BKH)