Kindercarnaval in ’t Vondel: Branko en Fie winnen Mini Prinsenverkiezing Bart Kerckhoven

23 maart 2019

18u41 0 Halle Branko Vandenhouden en Fie Van Belle vormen het nieuwe Mini Prinsenpaar van Halle.

De jongste carnavalisten zetten zaterdagnamiddag ’t Vondel op stelten tijdens het jaarlijks Kindercarnaval en meteen werd ook de Mini Prinsenverkiezing georganiseerd. Dit keer koos organisator Halattraction voor duurzaamheid als thema en dus moesten de kandidaten aantreden in een volledig gerecycleerd kostuum. Op de creativiteit van de kinderen zette dat alvast geen rem want de kandidaten schitterden één voor één op dat grote podium van ’t Vondel. De kinderen voerden ook elk een show op en het publiek kon genieten van onder andere een optreden van het kidspopduo Blitz. Nu Halle ook een Mini Prinsenpaar heeft is het ‘kiekenkot’ compleet en kan volgend weekend het feest echt losbarsten wanneer alle carnavalisten zaterdag arriveren op de Grote Markt. Later meer.