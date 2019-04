Kinderboek uitgebracht over Hallerbos: Bloebelletjesboek laat kinderen kennis maken met de bekende hyacinten Natuurvereniging zamelde 4.000 euro in via crowdfunding Michiel Elinckx

03 april 2019

16u56 0 Halle Het Bloebelletjesbos is het eerste kinderboek over het Hallerbos. Makers Ruth Brillens en Rik De Wulf werkten bijna drie jaar aan het verhaal. Op een educatieve manier willen de auteurs kinderen laten kennismaken met het Hallerbos.

Schrijfster Ruth Brillens is de bedenker achter het Bloebelletjesbos. In 2016 wandelde ze door het bos en mijmerde over een kinderverhaal over de natuurpracht van het Hallerbos. “Ik vond dat ik er iets mee moest doen, dus zette ik het verhaal op papier”, zegt Brillens, die in het dagelijkse leven leerkracht is. “In 2017 kreeg het verhaal een eerst leven in de vorm van een kamishibaï, een Japanse vertelstijl met een mini-theater. Met de kamishibaï gingen we naar verschillende scholen. De reacties waren unaniem: de leerlingen vonden het verhaal fantastisch.”

Verhaal met tekeningen

Het boek draait rond de bloebelletjes, die rond een hele dikke boom leven in het Hallerbos. “Tijdens de lente willen ze een heel groot bloemenfeest houden - toevallig met hyacinten”, zegt Brillens. “Zo maken de lezers kennis met alle planten die in het Hallerbos leven. Het verhaal is doorspekt met tekeningen van Rik De Wulf. Op zijn manier probeert hij het verhaal te schetsen. Naast de tekeningen staan er foto’s in van het Hallerbos, zodat de kinderen ook weten dat die natuurpracht écht bestaat. Hopelijk komen de kinderen, na het lezen van het boek, eens op bezoek naar het Hallerbos. We zijn enorm fier op dit werk.”

Crowdfunding

Plan Boommarter, een vereniging die staat voor de uitwerking van een groot bos- en natuurcomplex ten zuiden van Halle, lanceerde een crowdfunding. Als er 4.000 euro opgehaald werd, kon het boek ter perse gaan. “Dat bedrag was zéker nodig”, zegt Koen De Rijck van Plan Boommarter. “Anders geraakten we niet uit de kosten. Naast de aanplant van bos willen we het Hallerbos natuurlijk ook in de kijker zetten. Toen Ruth en Rik hun idee lanceerden, waren we meteen verkocht. In een mum van tijd haalden we de beoogde 4.000 euro binnen.”

Bekende punten

In het verhaal staan ook enkele bekende punten, zoals de Malakofftoren. “Je kan op geen betere manier reclame maken voor het Hallerbos”, zegt De Rijck. “Daarnaast staat in het boek tips om de boshyacinten te beschermen. Je mag bijvoorbeeld niet op de bloemetjes staan, anders gaan ze kapot. Als we de kinderen dat al op jonge leeftijd aanleren, kan het niet meer mis gaan. Dit boek zorgt voor een mooie bijdrage voor de bescherming van onze natuur.”

Nieuw boek?

De opbrengst van het boek gaat naar de bosaanplant in de omgeving van het Hallerbos. Of het Bloebelletjesboek een vervolg krijgt, blijft afwachten. Tekenaar Rik De Wulf is voorstander van een volgend verhaal. “Er zit héél veel potentieel in. Naast het educatieve gedeelte spreken de personages de kinderen aan. Ik ben alleszins voorstander om een volgend boek te maken, maar daar beslis ik niet alleen over”, aldus De Wulf.

In totaal zijn er 1.000 exemplaren gedrukt. Daarvan zijn intussen 400 boeken de deur uit. Wie het Bloebelletjesboek wil kopen, kan terecht bij onder meer de dienst toerisme van de stad Halle, Standaard Boekhandel Halle, dagbladhandel Bij Nathalie in Buizingen, dagbladhandel Carpe Diem in Dworp, News Shop Sonja in Alsemberg en Dagbladhandel Ypsi in Sint-Genesius-Rode. Vanaf het paasweekend tot 5 mei is het boek ook te koop in het Hallerbos.