Kinderboek over Hallerbos kan gedrukt worden Bart Kerckhoven

09 december 2018

10u38 0 Halle De growfundingcampagne om een kinderboek over het Hallerbos uit te brengen is geslaagd. Er werd 5.545 euro ingezameld en dat is 40 procent boven het vooropgestelde doel.

Leerkracht en schrijfster Ruth Brillens en tekenaar Rik De Wulf werkten samen het verhaal van Het Bloebelletjesbos uit. Het verhaal is geïnspireerd op de blauwe boshyacinten waardoor het Hallerbos intussen over de hele wereld bekend is. Nadat de werkgroep Zot van het Hallerbos het boek ‘Het Hallerbos’ uitbracht wilden de leden nu ook een jonger publiek kennis laten maken met de magie van het Hallerbos. Mensen konden al vanaf 10 euro het project steunen. Er werd gemikt op 4.000 euro maar 181 sponsors brachten uiteindelijk 5.545 euro samen. Het boek zal in het voorjaar van 2019 uitgebracht worden.

