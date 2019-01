Kerstbomen worden opgehaald met GFT vanaf woensdag 9 januari Bart Kerckhoven

04 januari 2019

13u08 0

Het wordt stilaan tijd om afscheid te nemen van de kerstboom. Net als de voorbije jaren mogen in Halle de kerstbomen buitengezet worden wanneer er een GFT-ophaling is. Zo hoeven de mensen niet naar het recyclagepark te rijden om hun exemplaar af te geven. De eerste GFT-ophaling is in Halle gepland op woensdag 9 januari. Wie de boom buitenzet moet wel alle versieringen weghalen en ook de aardkluit verwijderen. Inwoners kunnen die bomen trouwens de hele maand januari tijdens de GFT-ophaling buitenzetten.