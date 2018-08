Kanonskogel van Louis XIV gevonden MICHEL COLLE DEED ONTDEKKING TIJDENS VERBOUWING IN 2000 MICHIEL ELINCKX

11 augustus 2018

02u40 0 Halle Ben je rustig aan het verbouwen, stoot je plots op een kanonskogel uit de zeventiende eeuw. Het overkwam Michel Colle, de bewoner van een hoeve langs de Edingsesteenweg. Mogelijk is de kogel afgevuurd door het Franse leger van Lodewijk XIV tijdens een van de vele gevechten rond Hondzocht.

Michel Colle vond de historische kanonskogel tijdens verbouwingen aan zijn huis in 2000. "Dat is al 18 jaar geleden", zegt Colle. "Ik vond een rond voorwerp ongeveer een meter diep in de grond in een weide. Toen ik het zag, was ik niet meteen onder de indruk en wist ook niet wat het was. Na de verbouwingen heb ik de kogel altijd bewaard."





Enkele maanden geleden ontmoette Colle Ghislain Stas van de werkgroep Oud Halle. Colle toonde Stas zijn 'oude' vondst. "Ik had geen benul dat het een historische vondst zou zijn", vertelt Colle. "De kanonskogel, die een diameter van 4,4 centimeter en een gewicht van 481 gram heeft, werd meteen naar archeoloog Rene Borremans gebracht. Hij onderzocht het object en kwam tot de vaststelling dat de kogel uit de zeventiende eeuw stamt."





Franse leger

Welk leger de kogel heeft afvuurde, is nog onzeker. Al vermoedt archeoloog Borremans dat het Franse leger van Lodewijk XIV de eigenaar is. "Maar dat zijn alleen vermoedens", zegt Ghislain Stas. "In de zestiende en zeventiende eeuw waren heel wat legers gestationeerd in Hondzocht. Het was, door de hogere ligging, een ideale uitvalbasis om Halle aan te vallen. Onder meer in 1691 werd de stad zwaar belegerd. Waarschijnlijk dateert de kanonskogel uit die periode." De kanonskogel werd met zekerheid afgeschoten met behulp van een falconet. Het lichte kanon kon een kogel op een afstand van 1.500 meter afschieten. Door de hoge snelheid kon de falconet grote schade aanrichten bij de infanterie.





Werkgroep Oud Halle wil de waardevolle vondst de komende jaren voor het grote publiek tentoonstellen. "Er is sprake van een nieuwe museum in de molen van Hondzocht", aldus Stas. "Daar moeten alle historische vondsten van de voorbije jaren terecht komen. Of dit een waardevolle vondst is? Voor de populariteit van onze lokale geschiedenis is het wél belangrijk. Het zal de mensen prikkelen om dieper in onze geschiedenis te graven. Niet veel lokale inwoners weten dat Hondzocht - en bij uitbreiding Halle - een belangrijk punt was bij vele oorlogen. Ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog was onze streek een belangrijk punt. De kanonskogel is een stille getuige van de vele veldslagen rond Halle."