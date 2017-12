Kandidaat-prinsenparen testen vernieuwde Beestenmarkt 02u25 0 Foto Mozkito De kandidaat-koppels gaven het beste van zichzelf op de Beestenmarkt.

Wie zaterdagnamiddag de laatste kerstinkopen deed in Halle kon ook genieten van wat carnavaleske sfeer in het centrum. Carnavalorganisator Halattraction stuurde net als vorig jaar de kandidaat-prinsenparen de straat op tijdens de eindejaarsperiode voor een proef. Dit keer was de vernieuwde Beestenmarkt het decor. Jurgen en Vanessa van vriendenkring Wemmetgat, Danny en Miranda van De Maskottes en Bieke en Chris van De Roeftoejoerkes en de Fontonellekes mochten met een show testen hoe carnavalbestendig het nieuwe plein wel is. De koppels maakten er samen een sfeervol feestje van. De Prinsenverkiezing vindt plaats op zaterdag 27 januari in 't Vondel maar een eerste grote afspraak voor de carnavalisten staat genoteerd op zaterdag 13 januari, wanneer de groepen strijden om de prijzen tijdens de show- en liedjeswedstrijd Halle Op Losse Schroeven. (BKH)