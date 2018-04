Kamperende ouders kunnen naar huis 28 april 2018

02u30 1 Halle De inschrijvingen voor het eerste jaar secundair in het Heilig-Hartcollege in Halle en het Sint-Victorinstituut in Alsemberg zijn gisteren vlot verlopen.

Er zijn wel kinderen die voorlopig op een wachtlijst beland zijn maar de komende maanden komen er allicht nog plaatsen vrij waardoor ook zij een plek krijgen in de school van de eerste keuze.





In sportzaal overnachten

In Halle stonden gisteren meer dan tweehonderd mensen voor de poort te wachten toen om 17 uur de inschrijvingen begonnen. In Sint-Victor konden de ouders van meer dan zestig kinderen vrijdagochtend al hun zonen en dochters inschrijven. In beide gevallen stelde de school de sportzaal open 's nachts zodat de mama's en papa's niet buiten hoefden te overnachten. (BKH)