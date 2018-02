Kaas- en wijnavond 01 februari 2018

De Koninklijke Sint-Martinusturnkring van Halle organiseert op zaterdag 3 februari de jaarlijkse kaas- en wijnavond van de vereniging. Iedereen is welkom in de refter van het Heilig Hart&College, op de Campus Vondel. De deuren zijn er geopend tussen 17.30 uur en 21.30 uur. Op het menu staat raclette en buffet à volonté. En er is ook croque monsieur verkrijgbaar. (BKH)