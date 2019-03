Juridische strijd van brandweerpersoneel om wachtvergoedingen kan Halle 4 miljoen euro kosten Bart Kerckhoven

05 maart 2019

05 maart 2019

Halle 43 brandweermensen die het stadsbestuur van Halle dagvaarden eisen samen bijna vier miljoen euro aan wachtvergoedingen terug. Dan verklaarde burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) op de gemeenteraad na een vraag van gemeenteraadslid Marc Sluys (N-VA).

In heel wat steden en gemeenten trekken brandweerlui naar de rechter omdat ze achterstallige wachtvergoedingen opeisen. Dat komt omdat de hulpverleners tussen 2000 en 2014 maar zeventien uur uitbetaald kregen per 24-uren shift. De wachten die ze klopten werden dus de voorbije jaren maar gedeeltelijk uitbetaald en dat vinden velen niet kunnen. Intussen kreeg in enkele juridische procedures het brandweerpersoneel al gelijk en sinds 2018 is ook Halle gedagvaard in de juridische strijd. “De betrokken gemeenten, waaronder dus de stad, hebben na overleg een gezamenlijke raadsman aangesteld uit Mechelen aangesteld”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Het gaat om een kantoor gespecialiseerd in publiek recht. De vorderingen tegen de stad in deze dossiers lopen samen op tot bijna 4 miljoen euro. De partijen zijn nu bezig met hun conclusies neer te leggen en het is nog niet duidelijk wanneer de zaak zal behandeld worden.” Snoeck gaf ook nog mee dat het brandweerpersoneel naargelang het aantal dienstjaren tussen de 15.000 euro en 175.000 euro per persoon terug wil vorderen.